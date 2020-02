Preocupação com coronavírus faz a Fórmula E adiar etapa na China em março

A organização da Fórmula E anunciou neste domingo o adiamento da etapa da China desta temporada, marcada para 21 de março pelo temor com o surto de coronavírus. A categoria de carros elétricas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) disse em nota oficial que ainda estuda uma data alternativa e explicou ter tomado a decisão em conjunto com a organização da etapa local e com a Federação dos Esportes Automobilísticos e de Motocicletas da República Popular da China (Camf).

"Dadas as atuais preocupações crescentes com a saúde e com a Organização Mundial da Saúde, declarando o coronavírus uma emergência internacional, a Fórmula E tomou as medidas necessárias para garantir a saúde e a segurança de sua equipe de viagem", disse o texto. A prova seria realizada na cidade de Sanya, localizada na Ilha de Hainan, extremo sul do país.

A Fórmula E prometeu continuar atenta ao coronavírus, para uma possível nova data de realização da corrida. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nosso parceiro regional e as autoridades locais da província de Hainan e do governo municipal de Sanya, para continuar monitorando a situação à medida que ela se desenvolve", escreveu a categoria.

A atual temporada de Fórmula E teve início em novembro, na Arábia Saudita, com uma rodada dupla de corridas. A segunda etapa foi em Santigo, no Chile, em janeiro. A etapa chinesa seria a sexta do calendário. O país asiático, aliás, foi o local da primeira corrida da história da categoria, em setembro de 2014. O campeonato atual tem a presença de dois brasileiros: Lucas di Grassi e Felipe Massa.

Caso não seja possível remarcar a etapa chinesa, é provável que a Fórmula E realize uma outra corrida dupla na temporada. A China também é um impasse nesta temporada para o calendário da Fórmula 1. Programada para 19 de abril, a etapa em Xangai pode ser cancelada pelo risco de coronavírus.