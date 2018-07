Preocupado, Bottas diz que Williams perdeu ritmo de prova

O desempenho da Williams nas primeiras provas da temporada 2015 da Fórmula 1 já preocupa Valtteri Bottas. O piloto finlandês admitiu que o carro da equipe, que terminou o último campeonato como principal ameaça à Mercedes, sofre com o ritmo de prova, o que ele não imaginava que iria acontecer, a deixando em condições difíceis na luta com os outros concorrentes.

"Nós maximizamos o resultado, mas estamos perdendo ritmo de corrida, e muito. Em uma corrida ideal, começando na frente, a diferença não seria tão grande, mas ainda assim é grande, muito maior do que esperávamos. Isso mostra que temos muito trabalho a fazer. Há potencial, mas precisamos obter mais desempenho, pois é possível que os outros deram passos maiores", disse, em entrevista ao site da revista Autosport.

Bottas ficou de fora da prova de abertura do campeonato, na Austrália, por causa de uma lesão nas costas e foi o quinto colocado no GP da Malásia, vencido pelo alemão Sebastian Vettel, em uma demonstração de que hoje a Ferrari é a principal concorrente da Mercedes.

Na avaliação de Bottas, a Williams precisa melhorar o seu desempenho nas curvas de baixa velocidade. E o piloto finlandês admitiu preocupação com a competitividade de outras equipes, como a Red Bull e a Toro Rosso.

"No tráfego, lutamos com a tração em curvas de baixa velocidade em comparação com Toro Rosso e Red Bull. A Toro Rosso parece ser muito mais forte onde somos fracos. Temos algumas atualizações e o que temos que fazer agora é aprender tudo o que pudermos", afirmou.