'Preocupado', Montezemolo pede evolução da Ferrari A vitória de Fernando Alonso no GP da Europa, no último domingo, em Valência, e a liderança do espanhol no Mundial de Pilotos, com 111 pontos, não foram suficientes para tranquilizar o presidente da escuderia, Luca di Montezemolo. O dirigente se disse preocupado com as próximas etapas e pediu que os funcionários trabalhem duro para melhorar o carro.