Preparo físico será essencial em Cingapura, diz Button

CINGAPURA - Depois de cinco provas consecutivas na Europa, a Fórmula 1 voltará à Ásia no próximo final de semana, quando acontecerá o GP de Cingapura. Experiente, o inglês Jenson Button já correu outras vezes no país asiático e sabe a importância do preparo físico para suportar o forte calor que costuma fazer no local nesta época do ano, mesmo durante a noite.

"Gosto de correr no Circuito de Marina Bay. Embora tenha terminado em segundo nos últimos dois anos, este ano seria interessante ver como o carro se comporta em um circuito de alta tração. Esta será uma corrida na qual o bom preparo físico será recompensado. A corrida normalmente termina próxima do limite de duas horas, então é o maior desafio físico do calendário. Estou realmente ansioso", declarou.

Button participou de todas as edições do GP de Cingapura, que entrou no calendário da Fórmula 1 em 2008. Em sua sexta participação na prova asiática, o piloto da McLaren lembrou da primeira, quando os pilotos ainda estavam desacostumados com a ideia de participar de uma corrida durante a noite.

"Eu me lembro da primeira vez que corremos em Cingapura, parecia incrível pensar que poderíamos ter uma prova da Fórmula 1 à noite. Devo dizer que a emoção da prova sob as luzes da rua é tão intensa para mim hoje quanto era na primeira vez que pilotei lá. É uma expectativa única e algo que acho brilhante da Fórmula 1. De fato, o GP de Cingapura é uma das maravilhas do esporte moderno", afirmou.