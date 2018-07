Presidente da Ferrari aprova volta da F-1 aos EUA

SÃO PAULO - Apenas oito das 20 corridas do calendário de 2012 da Fórmula 1 serão na Europa e esse número pode diminuir no ano seguinte. Isso te preocupa?

É bom ver a categoria na Índia, Rússia, Coreia do Sul, Oriente Médio e, é claro, nos Estados Unidos, mas não podemos perder nossa tradição e história na Europa, particularmente quando vemos que alguns dos novos

circuitos não são tão bons quanto Spa-Francorchamps, por exemplo. Precisamos ter cautela para não estragar a imagem da Fórmula 1.

Como você vê a volta da Fórmula 1 aos Estados Unidos depois de quatro anos?

Estou feliz com a possibilidade de irmos para os EUA. Foi estranho ver a F-1 correr em vários países, mas não no maior mercado de carros no mundo.