Presidente da Ferrari define como 'muito delicado' momento da escuderia

ROMA - Um dia depois de os pilotos da Ferrari, o brasileiro Felipe Massa e o espanhol Fernando Alonso, não conseguirem os resultados esperados no campeonato de Fórmula 1, o presidente da escuderia italiana, Luca Cordero di Montezemolo, definiu como "muito delicado" o atual momento da equipe.

Em declaração divulgada nesta segunda-feira no site da Ferrari, Montezemolo deixou claro seu descontentamento com os resultados da equipe, depois de Massa chegar na sexta posição e Alonso em sétimo no Grande Prêmio da China.

"Isto não pode e não deve ser o nível da escuderia. É um momento muito delicado", afirmou o presidente da Ferrari.

"Espero que nossos técnicos atuem com determinação e saibam tirar o máximo de sua capacidade para melhorar os carros com rapidez. Quero a Ferrari ali onde todos nós e nossos torcedores queremos que esteja", concluiu.

O presidente da escuderia planejou para esta segunda-feira em Maranello, a sede da equipe no norte da Itália, um longo dia de trabalho para abordar a situação que atravessa a equipe, cujos pilotos ainda não conseguiram subir no pódio nas três corridas disputadas nesta temporada.

O diretor esportivo da Ferrari, Stefano Domenicali, também já voltou da China para Maranello para participar do dia de trabalho, na qual será abordado ainda o futuro desenvolvimento do carro 150.º Itália, ao que muitos responsabilizam pelo decepcionante início de temporada da escuderia italiana.