Presidente da Ferrari mostra otimismo para próximo ano

"Não ficamos contentes com o que aconteceu neste ano e temos um grande desejo de nos redimir, mas os resultados não chegam sozinhos. Precisamos do trabalho duro de cada um de vocês", discursou Montezemolo, no tradicional encontro pré-Natal com os funcionários da equipe na fábrica da Ferrari, em Maranello, na Itália. "Todos as peças estão no lugar para voltarmos a vencer."

Montezemolo explicou também que tem razão de ser otimista para a próxima temporada, porque vê "a concentração e a dedicação" com que os funcionários da Ferrari estão trabalhando. "O trabalho está sendo feito em todas as áreas para que possamos melhorar. Desde o desenho do novo carro até o desenvolvimento no simulador. Desde as paradas nos boxes até as largadas", afirmou.

Ele ainda comentou sobre os dois pilotos da equipe, que foram mantidos juntos pela terceira temporada seguida. Enquanto elogiou muito o desempenho do espanhol Fernando Alonso, que somou 257 pontos no último campeonato, Montezemolo ressaltou que Felipe Massa precisa se recuperar em 2012 - o brasileiro conseguiu fazer apenas 118 pontos durante a disputa da Fórmula 1 em 2011.

"Fernando teve uma temporada fantástica, mesmo não tendo um carro tão competitivo. E ele nos deixou muito felizes em Silverstone, com uma vitória emblemática", disse Montezemolo, lembrando da única vitória da Ferrari na temporada. "Felipe sabe que o próximo ano é muito importante para ele, mas também temos que entregar para ele um carro competitivo", completou o dirigente italiano.