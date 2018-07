Presidente da Ferrari pede 'pés no chão' após primeira vitória na temporada

MARANELLO - O presidente Luca di Montezemolo pediu à Ferrari para manter os "pés no chão" depois da primeira vitória da equipe na temporada, no GP da Grã-Bretanha, no domingo passado. O dirigente quer evitar que a euforia na escuderia italiana atrapalhe o rendimento nas próximas etapas da Fórmula 1.

"Conseguimos vencer e isso aconteceu graças a vocês e eu quero agradecer a todos", disse o presidente, diante dos funcionários da equipe. "Mas agora precisamos manter nossos pés no chão, o que é algo a que estamos acostumados, porque sabemos bem o valor da vitória", completou Montezemolo, aliviado pelo triunfo de Fernando Alonso depois de nove etapas no ano.

Para o presidente, a Ferrari mostrou poder de reação na temporada, após tropeços no início de 2011. "Fizemos muito bem e mostramos como se reage em momentos difíceis. Vocês não perderam o foco e conseguiram melhorar em todas as áreas. Stefano Domenicali provou ser um grande líder e a ele dei os meus parabéns ao fim da corrida", comentou.

Depois dos elogios, Montezemolo cobrou empenho dos seus funcionários para manter a Ferrari na disputa pelo título da temporada. "Temos que dar um passo à frente porque queremos vencer de novo neste ano. Para alcançar esse objetivo, devemos dar o nosso melhor no trabalho diário, na busca pessoal pela pole position", declarou.