Presidente diz que Ferrari ainda contará com Vettel

O piloto alemão, cujo contrato com a Red Bull termina no final da temporada 2011, já manifestou desejo de correr pela equipe italiana. E o próprio dono do time austríaco, Dietrich Mateschitz, sabe dessa possibilidade. "Sebastian quer pilotar para a Ferrari um dia, mas nós tentaremos dificultar a decisão dele o máximo possível", declarou.

O Express acredita que Vettel é o favorito para substituir o brasileiro Felipe Massa na Ferrari a partir de 2012, já que o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, não deve ser descartado tão cedo pelo escuderia de Maranello. Além disso, o desempenho do brasileiro em 2010 foi alvo de crtíticas de dirigentes da equipe italiana.