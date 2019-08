Presidente-executivo da McLaren pede agilidade no fechamento do pacote de regras para 2021

O acordo entre Fórmula 1, FIA e escuderias para a conclusão do pacote de regras para a temporada de 2021 que deveria ser fechado em junho foi adiado para o mês de outubro e, segundo o presidente-executivo da McLaren, Zak Brown, deve se arrastar até dezembro. Pelo acordo, as equipes concordaram em aceitar os novos regulamentos financeiros, reduzindo os custos ao incluir um teto orçamentário. Os elementos esportivos e técnicos, no entanto, permanecem em debate.

LEIA TAMBÉM > Rally dos Sertões de 2019 promete fazer história com novidades nesta temporada

"Ficaria feliz em bloquear os regulamentos em junho, porque sou da opinião de que faremos algum progresso entre junho e outubro, mas não acho que vamos fazer uma mudança substancial", disse Brown ao RaceFans.

A ideia de que quanto menor o tempo para as escuderias realizarem as alterações maior será a possibilidade de deixar o campeonato mais equilibrado fez com que as novas regras não fossem aprovadas com rapidez. “Estamos falando sobre o mesmo problema de novo e de novo”, lamentou o presidente-executivo da McLaren. "A Fórmula 1 e a FIA precisam tomar a decisão e seguir, porque não acredito que eles irão escutar alguma novidade das equipes na próxima reunião do Grupo de Estratégia ou na reunião seguinte."

Brown acredita que nunca existirão regras perfeitas para a Fórmula 1 e que elas terão de ser modificadas ao longo do caminho. Se a previsão de Brown se concretizar e o acordo pelo novo pacote de regras for fechado apenas em dezembro, o dirigente não acredita que esses meses extras vão fazer muita diferença.

Enquanto as escuderias negociam o novo acordo comercial e técnico com a Fórmula 1 e a FIA, a campeonato volta no dia 1.º de setembro, com o GP da Bélgica, após pausa de três semanas de férias. O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, é o líder com 250 pontos, seguido pelo companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Botas, que tem 188. Na terceira posição está o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 181.