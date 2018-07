Prestes a conhecer o México, Massa vê nova pista como imprevisível

Prestes a visitar o México pela primeira vez, Felipe Massa evita fazer previsões sobre a corrida que está voltando ao calendário da Fórmula 1 neste ano. Ansioso para fazer sua estreia no Autódromo Hermanos Rodríguez, o piloto brasileiro só consegue projetar o apoio da torcida, que esgotou os ingressos nos primeiros dias da venda.

"É a primeira vez que irei ao México, então estou empolgado. Eu ouvi que os ingressos se esgotaram na primeira semana. Com certeza há uma forte paixão pelo automobilismo no México", afirma o piloto da Williams, que tentará se recuperar na corrida do próximo domingo, após abandonar em Austin, por problemas em seu carro.

Mesmo sem conhecer o autódromo localizado na Cidade do México, Massa já sabe o que espera os pilotos da F1. "O circuito tem muita história na F1, apesar de ter mudado um pouco. A pista tem uma longa reta e algumas curvas de alta velocidade, mas alguns pontos de velocidade menor também. Estou ansioso para conhecê-la", diz o brasileiro.