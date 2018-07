Prestes a se aposentar de vez, Schumacher é saudado por fãs - Os fãs de Michael Schumacher se fizeram notar no Grande Prêmio do Brasil, que acontece neste domingo a partir das 14h no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, homenageando o heptacampeão que se prepara para dar adeus ao esporte aos 43 anos de idade.