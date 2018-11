Prestes a se despedir do carro de 2018, Hamilton comemora pole 'emotiva'

Campeão antecipado da temporada 2018 da Fórmula 1, Lewis Hamilton fez uma pole definida por ele como "emotiva" neste sábado, no treino de classificação do GP de Abu Dabi. O piloto britânico celebrou a 11ª pole na temporada e disse que a classificação foi especial por ser a última com o Mercedes W09, carro do qual se despedirá domingo, na corrida no circuito de Yas Marina.

"É uma classificação emotiva para mim porque é a última com esse carro", disse Hamilton. "Provavelmente esse é o carro do qual me senti mais próximo emocionalmente. Foi uma montanha-russa de emoções (ao longo da temporada). Sair dos boxes e pisar fundo é a melhor sensação que existe", emendou o piloto.

Hamilton garantiu a primeira colocação no grid na reta final do Q3, quando completou o percurso em 1min34s794 antes da última prova de uma temporada em que foi hegemônico - são, até agora, dez vitórias em 20 provas, sendo sete nas últimas dez corridas.

Depois de mais uma pole, o piloto agradeceu o trabalho dos mecânicos no carro com o qual criou um vínculo afetivo. "Eu sou muito grato pelos mecânicos que acertaram (o carro) para mim. Fazer uma performance dessas tem um sentimento especial. Fico feliz por saber que esse carro vai para o museu da história da Mercedes na Alemanha, aí consigo visitar sempre que puder", afirmou.

A Mercedes fez novamente a dobradinha no treino de classificação do GP de Abu Dabi, com Valteri Bottas logo atrás de Hamilton. A classificação fez a equipe bater um recorde ao se tornar a primeira equipe da Fórmula 1 a colocar dois pilotos na primeira fila em cinco corridas consecutivas.

"Tem sido uma jornada desse tipo este ano. Tantas coisas aconteceram, tantas tentativas e adversidades ao longo do caminho", celebrou Hamilton, que pode conquistar a 11ª corrida e fechar ainda melhor a sua brilhante temporada.

O GP de Abu Dabi será neste domingo, e a largada esta prevista para as 11h10 (horário de Brasília).