Preterido por brasileiro Felipe Nasr na Sauber, Sutil mostra abatimento

O alemão Adrian Sutil demonstrou nesta quinta-feira, em Interlagos, estar decepcionado por ter sido preterido pelo brasileiro Felipe Nasr no posto de piloto titular da Sauber para a temporada 2015 da Fórmula 1. A equipe suíça já tem a dupla formada para o ano que vem, com a contratação do sueco Marcus Ericsson, que neste ano guiou pela Caterham. O outro atual integrante da escuderia é o mexicano Esteban Gutierrez, que também tem destino incerto na categoria.

O anúncio de Nasr como o novo piloto da Sauber foi na noite da última quarta-feira e fez o alemão demonstrar pessimismo sobre como será o próximo ano. "Foi apenas um anúncio de piloto, mas em minha situação, eu tenho que pensar um pouco para tentar resolver as coisas", disse. "A Fórmula 1 é imprevisível e temos que esperar como será. Por enquanto, ainda não tenho nenhum plano", contou. Sutil tem 31 anos e estreou na categoria em 2006. Ao todo, tem 126 corridas no currículo e nesta temporada ainda não pontuou.

O piloto demonstrou abatimento durante a entrevista coletiva e foi bastante conciso nas respostas, ao tentar negar a tristeza. "Eu não estou frustrado, a Fórmula 1 é assim. É um negócio diferente dos demais, é tudo o que posso dizer. Estou ansioso para guiar no ano que vem", disse o alemão. Sutil tem como melhor resultado na carreira um segundo lugar no GP da Itália de 2009, quando ainda corria pela Force India.

Nasr assinou contrato com a Sauber pelas duas próximas temporadas. O brasiliense de 22 anos é o atual vice-líder da GP2, com quatro vitórias na temporada, além de ser piloto de testes da Williams. Com a chegada dele, o Brasil voltará a ter dois pilotos na categoria, o que não ocorria desde 2012, quando Bruno Senna deixou a Williams ao fim do ano e deixou apenas Felipe Massa como representante do País.