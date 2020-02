Primeira Ferrari pilotada por Michael Schumacher será leiloada

O primeiro monoposto da Ferrari pilotado pelo heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher será leiloado pela companhia Girardo & Co na Itália. O modelo do carro é um 412T2 chassi 157 e foi usado pelo ex-piloto alemão em novembro do ano de 1995. O lance inicial pelo monoposto será de 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

Schumacher estreou na Fórmula 1 pela Ferrari em 1996, mas o carro que será leiloado foi modificado pela equipe e guiado por ele em um teste na pista do Estoril, em Portugal. O monoposto também foi pilotado pelo francês Jean Alesi.

O evento privado teve um total de 17 voltas e foi assistido por mais de duas mil pessoas. Na época, o alemão já era duas vezes campeão do mundo, ambos títulos alcançados pela Benetton.

Atualmente, o dono do histórico carro é um alemão, que não teve seu nome revelado. Ele é amigo de Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo.

A vida do alemão mudou quando em dezembro de 2013, enquanto curtia férias nos Alpes suíços, colidiu violentamente com uma rocha em uma pista de esqui. Schumacher ficou seis meses em coma e até hoje seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com a família limitando ao máximo as informações./com informações da ANSA