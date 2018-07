Primeiro carro pilotado por Ayrton Senna na F-1 é colocado à venda

O primeiro carro usado por Ayrton Senna na Fórmula 1 pode ser adquirido por fãs do automobilismo. O modelo TG183#5, da Toleman, foi colocado à venda nesta quinta-feira pela Cars International, empresa localizada no Reino Unido e que trabalha com a negociação e restauração de veículos históricos.

O monoposto foi utilizado por Senna em 1984, em sua primeira corrida de Formula 1, no Grande Prêmio do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Com ele, o brasileiro também conquistou os seus primeiros pontos na principal modalidade do automobilismo mundial ao ficar em sexto lugar nas corridas da África do Sul e Bélgica.

Após ser aposentado, o carro foi vendido pela Toleman ao norte-americano Mike Earl, que o restaurou em Los Angeles. Depois de voltar ao Reino Unido, o veículo teve o motor original Hart 415T recolocado. Além disso, a Cars International possui um contrato de autenticidade que o carro foi, de fato, utilizado por Senna.

De acordo com nota da empresa, que também trabalha com a venda de outros monopostos e carros raros de luxo, o veículo pilotado pelo brasileiro, morto em Ímola em 1994, está apto a ser guiado. A Cars International não informa o valor do carro em sua página.