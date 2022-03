Primeiro grid da MotoGP é definido com Martín na pole e Quartararo fora do top 10

Campeão da MotoGP em 2021, Fabio Quartararo ficou de fora do top 10 do primeiro grid da temporada 2022. Dono da 11ª posição no treino final de definição das posições para a etapa do Catar, o francês de 22 anos foi ofuscado pelo brilho do espanhol Jorge Martín, que garantiu a pole position neste sábado, com uma volta de 1min53s011, no Circuito Internacional de Losail.

O italiano Enea Bastianini foi o segundo melhor, seguido pelo Marc Marquez, mais um representante da Espanha entre os três melhores colocados. Jack Miller, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Brad Binder, Joan Mir, Francesco Bagnaia e Álex Rins completaram as dez primeiras posições na disputa do Q2, à frente de Quartararo e Franco Morbidelli, em 11º e 12º, respectivamente.

Depois de não conseguir entrar no top 10 do terceiro treino, Quartararo precisou correr o Q1 e quase não avançou ao Q2. O francês da Yamaha teria caído na primeira fase se Johan Zarco, dono da melhor volta, não tivesse sido eliminado por causa de uma infração de bandeira amarela. Assim, o francês terminou em segundo, atrás do sul-africano Brad Binder.

Na disputa do Q2, o desfecho não foi dos melhores para o atual campeão, assim como não foi para o vice-campeão, Francesco Bagnaia, apenas nono colocado da disputa decisiva para formar o grid. O treino final começou com Marc Márquez na liderança. Depois de ser superado por Miller e Pol Espargaró, ele ainda conseguiu voltar para ponta ao aproveitar o vácuo de Bagnaia, em volta na qual fez 1min53s283, mas não manteve a posição.

Quando restava cerca de um minuto para o final, Martín desbancou o compatriota com o tempo de 1min53s011. Ainda deu tempo de Márquez ser superado por Bastianini, que já vinha em uma boa evolução de voltas rápidas até conseguir alcançar a segunda colocação do grid.

Com Quartararo em busca da redenção após as complicações nos treinos e Martín defendendo a ponta, a largada do GP do Catar será realizada ao meio-dia deste domingo (horário de Brasília).