Primeiro treino livre deve ter sol e calor em Interlagos O primeiro treino livre do GP do Brasil de Fórmula 1 vai contar com sol forte e céu aberto, após leve nevoeiro que tomou conta de boa parte de São Paulo na manhã desta sexta-feira. A previsão é que o calor da manhã cause chuva à tarde, durante a segunda sessão livre no Autódromo de Interlagos.