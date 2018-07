Príncipe do Catar fatura o bicampeonato dos carros no Rali Dacar

A 37.ª edição do Rali Dacar nos carros coroou neste sábado o bicampeonato de Nasser Al-Attiyah. Líder na classificação geral da categoria desde o segundo dia, o príncipe do Catar se impôs no percurso que teve como trajeto a Argentina, Chile e Bolívia e a finalizou sua participação, em Buenos Aires (ARG), com o lugar o mais alto do pódio.

"Estou muito feliz que ganhei o Dacar. Dominamos a corrida desde o início e fomos capazes de controlar todo o rali. Vim para o Dakar em forma, tanto física como mentalmente. Conseguimos fazer o nosso trabalho dia após dia. É fantástico. Agora quero ganhar ainda mais.", afirma o bicampeão.

Após 14 dias de competição, Al-Attiyah e seu navegador, o francês Matthieu Baumel, completaram a aventura de nove mil quilômetros pela América do Sul com o tempo total de 40h32min25. Com cinco vitórias em 13 etapas, eles terminaram 35min34 a frente da dupla segunda colocada do carro Toyota, formada por Giniel de Villiers (RSA) e Dirk Von Zitzewitz (ALE). O veículo Mini de Krzysztof Holowczyc (POL) e Xavier Panseri (FRA) ficou com o terceiro lugar, 1h32min01 atrás do campeão.

NORTE-AMERICANO VENCE ÚLTIMA ETAPA

O Buggy de Robby Gordon (USA) foi o mais rápido na última especial do Dacar 2015. Ele completou o trecho cronometrado de apenas 34 km, encurtado por causa do mau tempo, em 13min16. O sul-africano Leeroy Poulter, da Toyota, ficou em segundo, 25 segundos atrás, e o argentino Emiliano Spataro, com o Renault, o terceiro, 29 segundos de diferença para o vencedor do dia.

BRASILEIRO TERMINA DACAR

O estreante Eduardo Sachs concluiu a prova neste sábado na 17.ª posição. O navegador brasileiro, que disputou a competição ao lado do piloto português Ricardo Leal, com um carro Nissan, ficou com o 25.º lugar no acumulado.

RESULTADOS 13.ª ETAPA DO DACAR - CARROS:

1.º Robby Gordon/Johnny Campbell (Buggy) - 13min16

2.º Leeroy Poulter/Robert Howie (Toyota) - +25s

3.º Emiliano Spataro/Benjamin Lozada (Renault) - +29s

4.º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) - +31s

5.º Giniel de Villiers/Dirk Von Zitzewitz (Toyota) - +34s

17.º Ricardo Leal/Eduardo Sachs (Nissan) - +2min08

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO DACAR APÓS 13 ETAPAS - CARROS:

1.º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Mini) - 40h32min25

2.º Giniel de Villiers/Dirk Von Zitzewitz (Toyota) - +35min34

3.º Krzysztof Holowczyc/Xavier Panseri (Mini) - +1h32min01

4.º Eric Van Loon/Wouter Rosegaar (Mini) - +3h01min52

5.º Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov (Mini) - +3h12min41

25.º Ricardo Leal/Eduardo Sachs (Nissan) - +11h29min01