Programa Roda Viva da TV Cultura com Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1 Programa Roda Viva da TV Cultura com Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1, gravado em 1986. Antes de ser conquistar seu primeiro titulo, o brasileiro já se destacava na categoria como sendo um dos pilotos mais rápidos da história e um dos futuros gênios do automobilismo mundial.