Projetista da Red Bull queixa-se de mudanças nas regras da Fórmula 1

Em 2011, Vettel esmagou a concorrência durante toda a temporada ao conquistar o Mundial cinco etapas antes do encerramento. Hoje, apenas um ano depois, ao menos no início do campeonato sua equipe não apresenta o mesmo desempenho da McLaren. Essas alternâncias bruscas não são comuns na Fórmula 1, a não ser que as regras do jogo sejam modificadas, como foi o caso agora, com a proibição do principal recurso da equipe austríaca, o escapamento aerodinâmico.

O projetista Adrian Newey, o maior vencedor de títulos da história (oito), já previa que seu time iria perder força neste ano. O projetista não escondeu sua indignação com os responsáveis pela definição do regulamento, a Federação Internacional de Automobilismo e os representantes das próprias escuderias, no chamado Technical Working Group (TWG).

“Não estão mais deixando espaço para criarmos nada. Do jeito que as regras foram estabelecidas, corremos o risco de todos os carros ficarem iguais”, afirmou Newey. “Não existe uma única área hoje onde seja possível com a criatividade desenvolvermos algo que nos dê importante vantagem sobre os demais.”

Newey continua suas queixas: “Autorizaram o duplo difusor em 2009. Construímos o carro de 2010 para desfrutar desse recurso e fomos campeões”, lembrou ele. “Mas aí o proibiram. Desenvolvemos, então, o conceito do escapamento aerodinâmico e de novo vencemos o campeonato (2011). Na sequência, acabou proibido.”

Newey dá a entender que tudo é feito para evitar que uma equipe domine a competição por muito tempo. E é assim mesmo que as coisas funcionam na Fórmula 1. É compreensível, para o engenheiro inglês, que a FIA contenha os excessos e a cada ano se preocupe com o aumento da segurança. “Agora, o que não posso concordar é com essas mudanças que não têm a ver com os excessos e a segurança, como nos dois últimos anos.”

Pensando já na corrida do próximo fim de semana, o GP da Malásia, os chefes das duas equipes que melhor se apresentaram na abertura da temporada, em Melbourne, iniciaram uma guerra de declarações visando a intimidar uma à outra. Martin Whitmarsh, da McLaren, lembra que o traçado da próxima etapa tende a levar seu time a impor uma vantagem ainda maior sobre a Red Bull do que a observada no GP da Austrália. “Nos testes de Barcelona, éramos os mais velozes nas curvas rápidas, característica da pista de Sepang.”

Christian Horner, da Red Bull, não ficou atrás: “A verdade é que eles venceram na Austrália mais em razão de nós não explorarmos todo o nosso potencial do que por eles serem mais velozes”, argumentou ele. “E a Malásia está aí para provarmos.”

A 63ª edição do Mundial começou quente, com disputas acirradas dentro e, agora, fora das pistas. Os treinos livres do GP da Malásia começarão na sexta-feira. A temperatura ontem atingiu 35 graus em Sepang.