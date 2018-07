Promessa, Max Verstappen rejeita comparação com Senna

Prestes a ser o piloto mais jovem da história a correr na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen fez questão de nesta quinta-feira tentar esfriar a expectativa existente para a sua estreia, no ano que vem. Contratado pela Toro Rosso, equipe de base da Red Bull, o piloto de 18 anos passará a ser o mais novo a participar da categoria e minimizou os elogios feitos pelo observador técnico da escuderia, o austríaco Helmut Marko, que chegou a lhe comparar com Ayrton Senna.

"É legal ser comparado a um dos maiores pilotos da história, mas cada um é diferente. Prefiro focar nas minhas marcas", disse o holandês. O piloto é filho de Jos Verstappen, que chegou a ser colega de equipe de Michael Schumacher na Benetton, e costuma receber dicas do pai. "Ele até pode me aconselhar em muitas coisas, mas não adianta só isso. Preciso trazer o que ouvi para a pista e tenho a responsabilidade de aplicar o conhecimento", afirmou.

Max já testou a Toro Rosso neste ano e admitiu ter sentido uma dificuldade especial com os pneus. "É muito complicado administrar o gasto deles, porque é necessário que eles estejam nas melhores condições para que possam render. Mas é tudo questão de experiência e acho que no ano que vem já estarei preparado para lidar com isso", afirmou. O holandês ainda não sabe quem será o seu companheiro de equipe. O francês Jean-Eric Vergne não teve a renovação confirmada até agora.

A aposta da Toro Rosso é fazer com que Verstappen repita o mesmo caminho feito por Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat. Os três iniciaram na escuderia, onde começaram a se destacar e adquiriram experiência para, então, chegarem à Red Bull. "Temos ótimos exemplos dentro da nossa equipe. Tentarei fazer o mesmo. Sempre foi um sonho estar na Fórmula 1 e não esperava ter essa chance tão rápido", explicou.