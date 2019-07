Promotor do GP do Brasil faz reunião em Londres para manter prova em SP

Tamas Rohonyi, promotor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, participou na última quarta-feira de uma reunião com o atual chefão da categoria, Chase Carey, e Duncan Llowarch, diretor financeiro da FOM, empresa que gere a categoria. O encontro ocorreu em Londres e foi mais um para tentar manter a etapa brasileira no circuito paulistano de Interlagos.

O executivo brasileiro deixou o encontro animado. Uma minuta de um contrato de renovação até 2030 chegou a ser elaborada e foi discutida entre as duas partes, que se encontrarão novamente ainda neste mês, novamente na capital britânica.

Em entrevista recente ao Estado, Tamas afirmou que esperava um desfecho nas conversas até o fim de agosto. A cidade de São Paulo tem contrato com a Fórmula 1 até 2020 e vem tentando desde o início do ano estender este vínculo.

Ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro despontou como rival na disputa para receber a prova da principal categoria de automobilismo do mundo. Entre o fim de maio e o início de junho, autoridades cariocas também estiveram em reunião com Carey tanto no Brasil quanto em Mônaco, quando apresentaram o projeto do novo autódromo da cidade, a ser erguido em Deodoro, com um estimado custo de R$ 700 milhões.

A disputa com o Rio vem se tornando uma “novela” desde que o presidente Jair Bolsonaro anunciou no início de maio que assinara um termo de compromisso com a F-1 para trazer de volta a categoria à capital fluminense.