Prost alerta Mercedes para 'desequilíbrio' na rivalidade interna

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Alain Prost criticou nesta quarta-feira a maneira como a Mercedes tem lidado com o relacionamento entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, companheiros de equipe e concorrentes ao título. Para o ex-piloto francês, a escuderia cometeu alguns erros e teme que existe algum desequilíbrio interno nesta reta final de temporada.

Em entrevista ao site britânico Autosport, Prost citou o GP da Bélgica como o grande erro da equipe em não administrar as tensões. Na corrida, os dois pilotos se tocaram quando disputavam a liderança, Hamilton teve o pneu furado e caiu para as últimas posições. "O que houve em Spa é um bom exemplo do que pode acontecer dentro de uma equipe e eu sei bem como é essa situação", disse.

O agora embaixador da Renault vivenciou uma das maiores rivalidades da Fórmula 1 dentro da McLaren com Ayrton Senna em 1988 e 1989. Os pilotos disputaram os títulos daquelas temporadas e se envolveram em acidentes, como o do GP do Japão, em 1989, quando a batida deu ao francês o seu terceiro título mundial.

"O grande problema é que algumas vezes a própria equipe pode reagir de forma exagerada ao que acontece. É comum que isso parte da escuderia e não dos pilotos. Isso pode desestabilizar o ambiente", disse Prost. O francês comentou que após o incidente na Bélgica, dirigentes da Mercedes, como o chefe Toto Wolff, criticaram Nico Rosberg de forma muito enfática.

No atual campeonato o líder é o alemão Rosberg, com 22 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe. Além da prova do próximo fim de semana, em Cingapura, a temporada terá mais cinco etapas (Japão, Rússia, Estados Unidos, Brasil e Abu Dabi).