Prost se preocupa com jogo psicológico entre Alonso e Ocon e pede união no trabalho

Os ânimos de Fernando Alonso e Esteban Ocon são as principais preocupações de Alain Prost, tetracampeão mundial de Fórmula 1 e diretor da escuderia francesa Alpine, ex-Renault. Para ele, o aspecto psicológico pode interferir diretamente no desempenho da equipe na temporada 2021.

Em entrevista ao jornal francês Le Figaro, Prost indicou que pretende reforçar a união dos pilotos para que trabalhem juntos a fim de desenvolver melhor o carro e conquistar boas posições nos Grandes Prêmios. Em 2022, mudanças drásticas no regulamento da categoria prometem estabelecer novas hierarquias e instesificar a luta das escuderias pelo título mundial.

Leia Também Com apoio de prefeito, Miami dá passo à frente para receber GP de Fórmula 1

"Não é normal que um dos pilotos fique desestabilizado. O que é normal é ter um jogo psicológico ali. Sempre um piloto vai estar melhor, mas é aquilo: se uma hora for um e depois for o outro, tudo certo, fica balanceado e as coisas acontecem bem. Agora, quando é algo mais recorrente, como Esteban teve com Ricciardo ano passado, aí é mais complicado, então é muito importante que eles trabalhem juntos e que não tenham jogos mentais perigosos entre eles", afirmou o tetracampeão.

Entre 1988 e 1989, Prost dividiu o cockpit da McLaren com o tricampeão Ayrton Senna. Na disputa entre os dois, o jogo mental tinha papel fundamental dentro e fora das pistas. Por isso, o francês tem amplo conhecimento sobre como o psicológico interfere na luta dos pilotos por títulos, vitórias e pontos.

"Vai ser uma temporada longa e ainda mais complicada de lidar por conta da covid-19. Não tem muita diversão, tem bolhas, confinamento, muitas restrições. A dinâmica e a atmosfera da equipe vão ser extremamente importantes para a performance, então precisamos ficar espertos para que não existam atritos, especialmente entre os pilotos", finalizou.

Na primeira prova da temporada, no Bahrein, a Alpine não conseguiu pontuar. O asturiano Fernando Alonso não completou a prova, enquanto o francês Esteban Ocon terminou no 13.º lugar. A próxima corrida acontece no próximo domingo, dia 18 de abril, em Ímola, na Itália.