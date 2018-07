Publicação revela ganho dos pilotos de F-1, com Alonso na ponta

A revista especializada em finanças Business Book divulga lista dos salários dos pilotos de F-1 desta temporada, com o espanhol Fernando Alonso saindo na frente, com contra-cheque anual no valor de 20 milhões de euros, o equivalente a R$ 63,9 milhões. Ao seu lado, uma novidade: Lewis Hamilton, com 16 milhões de euros (R$ 51,1 milhões) e mais 4 milhões de euros (R$12,7 milhões) pela troca de escuderia, da McLaren para a Mercedes.

A mesma publicação deu Fernando Alonso com vencimentos de 30 milhões de euros (R$ 95,8 milhões) na temporada passada, portanto, o piloto da Ferrari teria tido uma redução drástica no pagamento, um pouco também por causa de sua performance nas pistas.

O brasileiro Felipe Massa, de acordo com o trabalho, sofreu uma queda pesada no montante ganho na F-1, na ordem de 10 milhões de euros. Massa estaria ganhado agora 6 milhões de euros, perto dos R$ 19,1 milhões por ano.

No ranking divulgado, quem melhorou e pode gastar mais é Sergio Perez, que agora pilota uma McLaren: 1,5 milhão de euros (R$ 4,7 milhões).

VEJA A LISTA

Fernando Alonso - Ferrari - R$ 63,9 milhões

Lewis Hamilton - Mercedes - R$ 63,9 milhões

Jenson Button - McLaren-Mercedes - R$ 51,1 milhões

Sebastian Vettel - Red Bull - R$ 38,3

Nico Rosberg - Mercedes - R$ 35,1 milhões

Mark Webber - Red Bull - R$ 31,9 milhões

Felipe Massa - Ferrari - R$ 19,1 milhões

Kimi Raikkonen - Lotus - R$ 9,5 milhões

Sergio Perez - McLaren-Mercedes - R$ 4,7 milhões

Romain Grosjean - Lotus - R$ 3,1 milhões

Pastor Maldonado - Williams - R$ 3,1 milhões

Nico Hulkenberg - Sauber - R$ 3,1 milhões

Valtteri Bottas - Williams - 1,9 milhão

Jules Bianchi - Marussia - R$ 1,5 milhão

Adrian Sutil - Force India - R$ 1,5 milhão

Paul di Resta - Force India - R$ 1,2 milhão

Daniel Ricciardo - Toro Rosso - R$ 1,2 milhão

Jean-Eric Vergne - Toro Rosso - R$ 1,2 milhão

Esteban Gutierrez - Sauber - R$ 639 mil

Charles Pic - Caterham - E$ 479 mil

Giedo van der Garde - Caterham - R$ 479 mil

Max Chilton - Marussia - R$ 479 mil