Público discreto e calor marcam treinos em Interlagos A estreia dos pilotos na pista do Autódromo de Interlagos, no GP do Brasil 2012, foi marcada por um público discreto nas arquibancadas e pelo forte calor no traçado. A temperatura alcançou os 33ºC, com picos acima de 50ºC no asfalto durante esta sexta-feira, e a umidade relativa do ar bateu em 11%.