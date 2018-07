Punida, Force India pede para FIA rever decisão na Fórmula 1

A Force India entrou de forma oficial com um pedido para que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) revise a punição aplicada a Sergio Pérez, considerado culpado pelos comissários do GP do Canadá pelo acidente no qual se envolveu com o brasileiro Felipe Massa na volta final da corrida realizada em Montreal, no último dia 8.

O piloto mexicano foi punido com a perda de cinco posições no grid do GP da Áustria que será disputado neste domingo, em Spielberg, mas a Force India alegou ter "novos elementos" em sua defesa contra a sanção. A equipe segue sustentando que Pérez não foi o responsável pelo acidente no qual a Williams de Massa atinge o carro do seu concorrente quando tentava ultrapassá-lo.

O acidente acabou tirando os dois pilotos da corrida, sendo que, após investigar o ocorrido, a FIA concluiu que o piloto da Force India foi o responsável por ter alterado a trajetória do seu carro, fazendo com que Massa não conseguisse evitar o choque por trás quando os dois lutavam pela quarta posição da prova.

Comissários da FIA irão se reunir nesta sexta-feira pela manhã (no horário austríaco) para analisar o pedido de revisão feito pela Force India. Caso conclua que os "novos elementos" apresentados pela equipe merecem uma investigação mais aprofundada, uma nova audiência para julgar o assunto será convocada para o mesmo dia. Se isso ocorrer, Pérez e Massa seriam obrigados a comparecer para prestar novos esclarecimentos sobre o acidente.

Quando comentou a punição aplicada a Pérez, Massa chegou a dizer que a mesma foi muito branda e que o mexicano foi "perigoso" pela forma com a qual guiou a sua Force India. Ele alegou que deu sorte de não ter se machucado no acidente, no qual os dois pilotos estavam em altíssima velocidade. Pérez, entretanto, até chegou a postar uma sequência de fotos do acidente em sua página em uma rede social para defender que o brasileiro foi o culpado pelo choque violento entre os dois.