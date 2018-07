Punido, Magnussen perde seis posições no GP da Bélgica

O dinamarquês Kevin Magnussen teve pouco tempo para comemorar sua melhor performance na Fórmula 1, neste domingo. O piloto da McLaren terminou o GP da Bélgica em sexto lugar, sua melhor posição desde a estreia na categoria, em março deste ano, mas acabou perdendo o bom resultado por decisão dos comissários da prova.

Magnussen foi punido por causa de uma manobra irregular na penúltima volta da corrida disputada no Circuito de Spa-Francorchamps. Em grande disputa com Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Jenson Button, o dinamarquês exagerou na vontade ao tirar o espanhol da pista para buscar o sexto lugar.

"Uma significativa porção do carro número 14 [de Alonso] estava ao lado do carro número 20. O piloto do carro 20 não deixou espaço suficiente para o carro 14 e o forçou a sair do traçado", justificaram os comissários da prova, ao anunciar a punição.

A manobra gerou ao piloto um acréscimos de 20 segundos em seu tempo final de prova. Assim, ele deixou o sexto lugar e pulou para o 12º, sem conseguir somar pontos na Bélgica. Desta forma, cada piloto classificado acima do dinamarquês, até o 12º posto, ganhou uma colocação na classificação final.

Button subiu para o sexto lugar, seguido de Alonso, Sergio Perez, Daniil Kvyat e Nico Hülkenberg, que acabou entrando na zona de pontuação da corrida.

Confira a classificação atualizada do GP da Bélgica:

1º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

2º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

3º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

4º - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

5º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

6º - Jenson Button (ING/McLaren)

7º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

8º - Sergio Perez (MEX/Force India)

9º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

11º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)

12º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren)

13º - Felipe Massa (BRA/Williams) 14º - Adrian Sutil (ALE/Sauber)

15º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

16º - Max Chilton (ING/Marussia)

17º - Marcus Ericsson (SUE/Caterham)

18º - Jules Bianchi (FRA/Marussia)

Não completaram a prova:

Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

Andre Lotterer (ALE/Caterham)

Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

Romain Grosjean (FRA/Lotus)