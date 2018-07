Punido, Marucs Ericsson largará dos boxes no GP da Itália

Depois de ser o último colocado no treino classificatório deste sábado, o sueco Marcus Ericsson recebeu péssima notícia dos comissários do GP da Itália de Fórmula 1. Em razão de uma irregularidade no terceiro treino livre, o piloto da Caterham terá que largar dos boxes neste domingo.

Ele foi punido por ter desrespeitado uma bandeira amarela durante o último treino livre, realizado antes da classificação, neste sábado. Com a penalidade, largará dos boxes, complicando mais ainda sua situação. O sueco não conseguira passar do 22.º e último lugar no grid de largada durante o treino.

De quebra, Ericsson levou três pontos em sua carteira, tornando-se o piloto com maior pontuação - em razão de punições - na temporada. Ele soma agora cinco pontos. O venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, tem quatro, assim como o francês Jules Bianchi, da Marussia.