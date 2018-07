Alonso e Button vão largar das últimas posições na Bélgica

Como já era esperado, o espanhol Fernando Alonso e o inglês Jenson Button terão um retorno complicado às pistas neste fim de semana, ao fim do recesso da Fórmula 1, no verão europeu. Os dois pilotos da McLaren sofreram punições nesta sexta-feira, em razão da troca de motores, e vão largar das últimas posições no GP da Bélgica, no domingo.

A punição era aguardada porque a equipe inglesa já havia indicado que trocaria os motores dos dois carros neste retorno da competição. Alonso e Button, portanto, utilizarão a sétima unidade de potência nesta temporada, duas a mais que o permitido. Os componentes do motor também serão alterados, o que vai proporcionar uma punição mais expressiva.

Ao todo, somando todas as punições, consequência direta das mudanças em cada componente da unidade de potência, Alonso terá que perder 30 posições no grid de largada de domingo. Button, por sua vez, será punido em 25 colocações.

Apesar dos números expressivos, na prática os dois pilotos vão largar do fundo do grid, que conta com apenas 20 carros - as punições não se estenderão para as próximas corridas. Alonso deve ser o último colocado na largada em Spa.