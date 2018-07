Punidos, Alonso e Ricciardo perdem posições no grid do GP da Inglaterra

Os pilotos Fernando Alonso e Daniel Ricciardo sofreram punições neste sábado, por conta de alterações em seus carros, em meio aos treinos do GP da Inglaterra de Fórmula 1. O espanhol da McLaren vive a pior situação: perderá 25 posições e largará da última colocação neste domingo.

Alonso sofreu a dura punição por causa de uma série de mudanças na unidade de potência da McLaren. A alteração de diversos componentes fora do prazo previsto pelo regulamento fez o espanhol acumular a perda de 25 posições no grid. Por consequência, será o último do grid no circuito de Silverstone, mesmo se obtiver a pole position no treino deste sábado.

A punição traz nova decepção para a temporada de Alonso justamente quando ele se animava para obter uma boa posição no grid, principalmente após obter um promissor nono lugar nos treinos livres de sexta-feira.

Por outro lado, Alonso deve escapar de futuras punições pelas próximas etapas, em razão da troca geral de componentes no seu carro. E, com o motor renovado, poderá exibir melhor rendimento nas corridas seguintes.

Daniel Ricciardo, por sua vez, perderá cinco posições no grid pela troca na caixa de câmbio. O australiano da Red Bull sofrerá a mesma punição aplicada ao finlandês Valtteri Bottas, na sexta, pelo mesmo motivo. O regulamento da competição prevê a perda destas colocações toda vez que o piloto troque a caixa antes do prazo de seis corridas seguidas com o mesmo componente.