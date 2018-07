Punidos, Buemi e Sutil perdem cinco posições no Brasil O suíço Sebastian Buemi, da Toro Rosso, e o alemão Adrian Sutil, da Force India, foram punidos com a perda de cinco posições no grid de largada do GP do Brasil, no dia 7 de novembro, após a corrida na Coreia do Sul. Os dois pilotos não completaram a prova deste domingo.