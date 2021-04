Quartararo aproveita queda de Rins e vence etapa de Portugal; Márquez é o 7º

Após largar na pole position e perder algumas posições, Fabio Quartararo se recuperou e contou com a queda de adversários para triunfar na etapa de Portugal da MotoGP, a terceira da temporada 2021, neste domingo. De volta à pista após noves meses afastado, o hexacampeão Marc Márquez terminou em sétimo.

No circuito de Portimão, o piloto da Yamaha rivalizou principalmente com o Álex Rins, mas o espanhol da Suzuki caiu na parte final da prova, desperdiçou a chance de subir ao pódio pela primeira vez em 2021 e deixou o caminho livre para Quartararo vencer com folga. Johann Zarco, então líder do Mundial, foi outro piloto a sofrer uma queda em Portugal.

O italiano Francesco Bagnaia, da Ducati, se recuperou depois da punição sofrida na sessão classificatória que o impediu de ser pole e saiu da 11ª colocação para galgar posições e terminar em segundo. Atual campeão, o espanhol Joan Mir, da Suzuki, completou o pódio na etapa portuguesa da MotoGP.

O ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, cruzou a linha de chegada na quarta colocação, à frente do sul-africano Brad Binder, da Red Bull KTM, o quinto, e do espanhol, Aleix Espargaró, da Aprilia, em sexto.

Em sua primeira corrida na MotoGP após nove meses, Marc Márquez, que largara em sexto, terminou em sétimo. O piloto da Honda, hexacampeão mundial, se recuperou de uma fratura no braço direito sofrida na primeira etapa de 2020, na Espanha, e que o deixou de fora de todo o restante da temporada passada, e foi liberado pelos médicos. Neste domingo, ele teve um bom desempenho e completou a prova logo à frente de seu irmão, Álex, o oitavo colocado.

O italiano Enea Bastianini, da Avintia, e o japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, completaram o top 10. Jorge Martín, que conseguira um lugar no pódio na etapa de Doha, desfalcou a corrida neste domingo. O espanhol da Ducati sofreu uma forte queda no sábado, fraturou um metacarpo da mão direita e o maléolo medial no tornozelo direito e terá de ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

Com o resultado deste domingo, Quartararo assumiu a liderança na classificação geral, com 61 pontos, 15 a mais que Bagnaia, o novo vice-líder. Viñales caiu para terceiro, à frente de Zarco, Mir, Aleix Espargaró, Rins, Binder, Bastianini e Jorge Martín.

Os pilotos retornam à pista em 2 de maio, para a etapa da Espanha, em Jerez de la Frontera, a quarta corrida da temporada 2021 da MotoGP.