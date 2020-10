Quartararo desbanca Miller e fatura a pole para etapa da França da MotoGP

Mais rápido do terceiro treino livre neste sábado, Fabio Quartararo teve mais uma boa performance na sessão de classificação neste sábado e faturou a pole para a etapa da França da MotoGP. O piloto francês da Yamaha SRT desbancou o australiano Jack Miller para ficar com o primeiro posto no grid.

Líder do campeonato, Quartararo anotou 1min31s315 já com o cronômetro zerado para conquistar a sua terceira pole da temporada. Ele é o único piloto que venceu mais de uma prova em 2020 e vai em busca do terceiro triunfo.

Jack Miller ficou muito perto de assegurar sua primeira posição de honra do grid desde o GP da Argentina de 2018. No entanto, o piloto da Pramac anotou 1min31s537, foi superado por 0s222 e teve de se contentar com o segundo lugar. O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, surpreendeu e ficou em terceiro (1min31s674), voltando ao top 3 pela primeira vez desde o GP da Itália do ano passado.

Ainda sem estar 100% devido a uma lesão no braço direito, o britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, teve boa performance e fechou a sessão em quarto (1min31s686), com o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, logo na sequência, na quinta colocação (1min31s719). O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, completou a segunda fila de largada no circuito de Le Mans.

Outro italiano, Francesco Bagnaia vai largar em sétimo com a sua Pramac. O espanhol Pol Espargaró, da Red Bull KTM, sairá do oitavo posto, enquanto que o francês Johann Zarco, da Esponsorama, aparece em nono. O veterano Valentino Rossi, da Yamaha, completa os dez primeiros colocados do grid da etapa da França.

Vice-líder do Mundial, Joan Mir não foi bem. O espanhol da Suzuki não conseguiu avançar da primeira fase, e vai largar apenas na 14ª colocação do grid.

A largada da etapa da França da MotoGP, a nona corrida da temporada de 2020, está prevista para as 8h (horário de Brasília) deste domingo para não coincidir com o GP de Eifel da Fórmula 1, marcado para as 9h10.