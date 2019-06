Quartararo supera Viñales na Holanda e fatura a 3ª a pole na MotoGP em 2019

Em ascensão no ano, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, conquistou sua terceira pole nesta temporada de 2019 da MotoGP ao superar o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha Movistar, e chegar em primeiro neste sábado no treino de classificação para a etapa da Holanda, disputada no circuito de Assen.

Sétimo colocado na classificação geral do campeonato, Quartararo, que havia liderado a segunda sessão de treinos, fez o tempo de 1min32s017, 0s140 mais rápido que o Vinãles, para largar em primeiro no grid. Na terceira posição aparece o também espanhol Alex Rins, da Suzuki.

Líder do campeonato com 140 pontos e atual campeão, o espanhol Marc Márquez vai ficar fora da primeira fila pela primeira vez no ano. O piloto da Honda, que soma quatro vitórias em sete provas disputadas até aqui e está 37 pontos à frente do italiano Andrea Dovizioso, o vice-líder, marcou o tempo de 1min32s731 e vai largar na quarta colocação, seguido do compatriota Joan Mir, da Suzuki.

Do sexto posto sairá o inglês Cal Crutchlow, da LCR Honda, pouco à frente do italiano Danilo Petrucci, da Ducati. O japonês Takaaki Nakagami, companheiro de equipe de Crutchlow, o italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, e o australiano Jack Miller, da Ducati, completam a lista dos dez primeiros colocados.

A atividade não contou com a presença de Jorge Lorenzo, que sofreu um grave acidente no primeiro treino livre, sexta-feira, e não poderá correr no circuito holandês. Dono de três títulos da MotoGP, o piloto da Honda sofreu uma fratura na vértebra do tórax depois de perder o controle de sua moto na curva 7 em Assen e rolar na área de escape.

O vice-líder do campeonato, Andrea Dovizioso, da Ducati, cravou 1min33s692 e, 1s675 mais lento que Quartararo, vai largar apenas no 11º lugar. Já o italiano Valentino Rossi, nove vezes campeão mundial, sete pela principal categoria da motovelocidade, sairá do 14º posto.

A corrida da etapa da Holanda da MotoGP, a oitava da temporada, será neste domingo. A largada da prova está prevista para as 9 horas (de Brasília).