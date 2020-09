Quartararo vence etapa da Catalunha da MotoGP e reassume liderança do campeonato

Fabio Quartararo reencontrou o caminho da vitória na MotoGP. Depois de vencer as duas primeiras provas da temporada, o francês voltou a triunfar neste domingo. Ele escapou na liderança do pelotão para ganhar a etapa da Catalunha e subir pela terceira vez ao degrau mais alto do pódio no campeonato.

Quartararo, que saíra do segundo lugar, perde posições após a largada. No entanto, o piloto da Yamaha SRT recuperou terreno, conseguiu ultrapassar Valentino Rossi no início da sexta volta, e três giros depois passou Franco Morbidelli, seu companheiro de equipe, para assumir a liderança e de lá não sair mais.

Morbidelli, que largara na pole, perdeu mais posições e terminou a prova na Catalunha em quarto. O ítalo-brasileiro ficou atrás do espanhol Joan Mir, que deu o bote e assegurou o segundo lugar, 0s928 mais lento que o vencedor, e de Álex Rins, 1s898 atrás do líder. Ele seguiu o seu compatriota e companheiro de Suzuki e fechou o pódio, seu primeiro na temporada.

O australiano Jack Miller, da Pramac, que chegou a figurar entre os três primeiros, recebeu a bandeirada em quinto, à frente do italiano Francesco Bagnaia, seu companheiro de equipe. Depois vieram o japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, o italiano Danilo Petrucci, da Ducati, o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, e o britânico Cal Crutchlow, que fechou o top 10.

A passagem por Barcelona não foi nada boa para Andrea Dovizioso. Até então líder do campeonato, o italiano, que saiu em 17º, caiu na primeira curva da volta inicial após um acidente envolvendo Johann Zarco e abandonou pela primeira vez na temporada.

Com a vitória, a terceira em 2020, Quartararo reassumiu a liderança na classificação geral. O francês, único competidor que venceu mais de uma corrida neste ano, soma 108 pontos, oito a mais que o vice-líder Joan Mir. Maverick Viñales aparece no terceiro posto, com 90 pontos.

A MotoGP volta daqui a duas semanas com a etapa da França, a nona corrida da temporada de 2020 do campeonato.