Quarto, Hamilton diz que terminou ano 'em alta'

"Nós terminamos o ano em alta - conseguir chegar juntos ao pódio (ele e Jenson Button, seu companheiro de equipe, e terceiro colocado em Abu) e ser vice-campeão do Mundial de Construtores representa uma grande conquista para toda a equipe McLaren", afirmou Hamilton, que prevê um ano bom para a escuderia em 2011.

"O time trabalhou muito duro durante toda a temporada. Eu estou muito orgulhoso de todos. Agora, porém, eu já estou olhando para o próximo ano, quando espero que nosso carro será ainda melhor, para que possamos lutar pelas primeiras posições desde a primeira corrida da temporada", reforçou.

Já Jenson Button, que foi o terceiro colocado em Abu Dabi mesmo após entrar na corrida sem ter chances de ser campeão, afirmou que o título de Vettel foi merecido. "Foi um ano fantástico para a Fórmula 1. Todos nós já tivemos nossos altos e baixos, incluindo o novo campeão mundial Sebastian, mas ele é um piloto muito talentoso e bem merece o seu sucesso. Foi bom estar no pódio com o novo campeão mundial, e com o Lewis, que foi o campeão mundial de 2008", disse Button, lembrando que o objetivo na prova final da temporada foi cumprido pela equipe McLaren.

"Hoje (domingo), nosso principal objetivo era conquistar o segundo lugar no campeonato de construtores do mundo, e nós fizemos isso confortavelmente. Eu tive alguns domingos muito bons, mas alguns sábados difíceis no ano. No geral, porém, estou muito feliz com minha primeira temporada na McLaren. Eu quero agradecer a toda equipe. O ano não foi completamente como esperávamos, mas houve uma grande quantidade de bons dias e um monte de boas experiências que podemos utilizar para beneficiar a nossa temporada de 2011", reforçou Button, campeão mundial no ano passado pela Brawn GP.

Hamilton e Button fecharam o Mundial nas respectivas quarta e quinta colocações, apenas atrás do campeão Vettel, de Fernando Alonso, vice-campeão, e do australiano Mark Webber, o terceiro colocado.