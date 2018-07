Quarto lugar era o máximo que eu conseguiria, diz Vettel Ainda disparado na liderança do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel ficou neste domingo, no GP da Alemanha, pela primeira vez fora do pódio em 2011. O fato não ocorria com o piloto da Red Bull desde o GP da Coreia do Sul de 2010, e o alemão admitiu que não poderia ter conseguido um resultado melhor do que o quarto lugar obtido em Nurburgring.