Quarto, Massa admite erro em estratégia na Austrália Após se destacar na parte final da última temporada, Felipe Massa manteve o bom nível no começo do campeonato de 2013, mas não conseguiu subir ao pódio no GP da Austrália, apesar de ter pulado para a segunda colocação na largada. Após a prova, o piloto brasileiro avaliou que errou na estratégia ao demorar para realizar o segundo pit stop.