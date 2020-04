Saiba quem é a brasileira Fabiana Flosi, mulher de Bernie Ecclestone

Notícia divulgada na quinta-feira agitou os fãs de Fórmula 1. O ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone, aos 89 anos, será pai. O filho será fruto da sua relação de anos com a brasileira Fabiana Flosi, de 43 anos. Ecclestone tem outros três filhos. Na época em que se conheceram, Fabiana era diretora de marketing do GP do Brasil, disputado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A brasileira, formada em Direito e especializada em comércio exterior, era casada com um médico, enquanto Bernie mantinha seus laços matrimoniais com a modelo Slavica Radic, com quem foi casado durante 24 anos e teve dois, Tamara e Petra.

LEIA TAMBÉM > McLaren define cortar salários de Sainz e Norris durante pandemia do coronavírus

Em 2010, Ecclestone se divorciou e dois anos depois se casou com a brasileira, de tinha 35 anos. Hoje ela integra a Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da Federação internacional de Automobilismo (FIA), que auxilia corredoras em diversas categorias.

Fabiana cresceu numa família de classe média de São Paulo. Seu pai, aposentado, foi funcionário público do ramo da engenharia e sua mãe, Aparecida Schunk, é dona de casa. A brasileira possui uma irmã, Fernanda. Ecclestone e a Fabiana moram em Amparo, cidade do interior paulista.

O ex-chefão da Fórmula 1 vendeu os direitos comerciais da categoria em 2017 para o grupo americano Liberty Media por cerca de R$ 28 bilhões.