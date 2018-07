'Quero ganhar as três últimas corridas', afirma Sebastian Vettel

A segunda colocação de Sebastian Vettel e a vitória de Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos, no último domingo, tornaram quase impossível o título do piloto alemão na temporada da Fórmula 1. Ainda assim, ele procurou se mostrar confiante antes do GP do México, que será disputado no domingo e que pode decidir o campeonato.

Depois da vitória no último final de semana, Hamilton chegou aos 331 pontos, enquanto Sebastian Vettel tem apenas 265. Para ganhar o título, assim, o piloto da Ferrari precisa ganhar as três corridas restantes e ver o adversário somar menos de dez pontos.

E é justamente esse o intuito de Vettel, segundo revelou em entrevista coletiva: vencer todas as corridas restantes. "Não temos o que gostaríamos em nossas mãos, mas queremos ganhar as três últimas corridas. Esse é o nosso objetivo", apontou.

O alemão também demonstrou certo otimismo e assegurou que nem tudo está definido. "Começaremos novamente neste final de semana, e nunca desistiremos enquanto ainda tivermos uma chance", decretou. "Neste jogo, você nunca sabe o que pode acontecer."

Sua esperança é ainda maior devido às condições da pista no GP do México. "Gosto muito dela. Não é fácil, os carros aqui são difíceis de dirigir, é similar à de Monza. Espero uma corrida fluida", avaliou.

Apesar das chances remotas de ser campeão, Vettel procurou destacar também o bom ano da Ferrari. "A equipe fez o que ninguém esperava, demonstramos a muitos que estavam errados. A Mercedes era a favorita (no começo da temporada), se falava da Red Bull, mas pouco da Ferrari. Foi bom termos começado fortes e terminado assim", completou.