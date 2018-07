Quinto colocado, Sebastian Vettel vibra com 'corrida divertida' no GP do Canadá O alemão Sebastian Vettel teve um grande desempenho no GP do Canadá neste domingo, em Montreal. O piloto da Ferrari foi punido no treino classificatório e largou apenas na 18.ª colocação. No entanto, ganhou nada menos do que 13 posições e terminou em quinto lugar na corrida.