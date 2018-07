Quinto na Inglaterra, Massa exalta evolução da Ferrari

Assim, Massa está otimista para a sequência da temporada. "Temos de continuar a realizar o desenvolvimento do carro: há muitas corridas ainda pela frente e termos melhorado o carro significa que podemos nos sentir mais confiantes para a segunda metade da temporada", disse.

Massa exaltou o desempenho de Alonso e lembrou que em 1951 o argentino José Froilán González venceu o GP da Inglaterra, em Silverstone, pela Ferrari. "Em primeiro lugar, quero felicitar Fernando, que fez uma grande corrida para dar para a Ferrari uma vitória muito importante. Sessenta anos atrás, Gonzalez venceu pela primeira vez e a história se repetiu hoje. Eu acho que demos um passo à frente neste fim de semana em termos de desempenho, tanto na classificação como na corrida", afirmou.

Ao analisar o seu desempenho, Massa avaliou que um problema no assoalho pode ter afetado o ritmo do seu carro. "É verdade que o meu ritmo não era incrível hoje, mas pode ter tido algo a ver com o fato do meu assoalho estar danificado, depois que eu acertei algo na curva 6, talvez uma parte de outro carro. Em termos de estratégia, talvez pudéssemos antecipar a segunda parada um pouco, mas a equipe não quis que eu acabasse tendo que completar a parte final da corrida com pneus que estavam muito desgastados. No final, eu estava perto de Hamilton, lutando com ele, mas quando eu estava atrás dele, ele lutou e eu perdi por pouco a chance de passá-lo", comentou.

BARRICHELLO - O também brasileiro Rubens Barrichello teve um desempenho decepcionante no fim de semana em Silverstone. O piloto da Williams terminou a prova apenas na 13ª colocação. Ele lamentou a sua largada ruim, quando perdeu cinco posições e caiu para o 20º lugar. Além disso, revelou ter sofrido com o rendimento do carro quando a pista estava molhada, no começo da prova.

"Nós não tivemos o melhor dos começos e caí um pouco. Estranhamente, o carro não se comportou bem no molhado e foi uma luta para mantê-lo na pista. Também foi difícil manter o contato com os caras na frente de nós. Esperávamos um resultado melhor em nosso GP em casa", disse.