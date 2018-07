Rahal vence fácil primeira prova da Indy em Detroit e Castroneves é sétimo

Com o resultado, Rahal se tornou o sétimo piloto diferente a ganhar uma prova nesta temporada da Indy, que teve exatamente sete provas realizadas. Além disso, essa foi a quinta vitória da sua carreira.

No seu triunfo anterior, Rahal havia conquistado a vitória com menor vantagem da história da Indy, de apenas 0s008 para James Hinchcliffe, a quem ultrapassara na última volta no Texas, em 2016. Dessa vez, o triunfo foi bem mais tranquilo, com uma distância de seis segundos para o neozelandês Dixon. Além disso, ele liderou 55 das 70 voltas da prova.

O pódio da prova deste sábado em Detroit foi completado exatamente pelo canadense Hinchcliffe, da Schmidt Peterson, com o norte-americano Josef Newgarden, da Penske, na quarta colocação. Hinchcliffe, aliás, se recuperou após rodar logo na primeira volta, ganhando posições e depois se defendendo bem dos ataques de Hinchcliffe nas últimas voltas para assegurar o terceiro lugar.

O norte-americano Alexander Rossi, da Andretti Autosport, foi o quinto colocado, à frente do russo Mikhail Aleshin, da Schimidt Peterson. Já o brasileiro Hélio Castroneves ficou na sétima posição. O piloto da Penske chegou a lutar pela liderança com Rahal, mas um erro de estratégia da equipe o deixou bem distante do pódio e ampliou o seu jejum de vitórias na Indy para 51 provas - o último triunfo foi exatamente em Detroit, há três anos.

Após vencer as 500 Milhas de Indianápolis no último domingo, o japonês Takuma Sato, da Andretti, terminou a prova deste sábado na oitava posição. A lista dos dez primeiros colocados em Detroit foi completada por Ed Jones, da Dale Coyne, e Spencer Pigot, da Jucos. Já o brasileiro Tony Kanaan, da Chip Ganassi, ficou em uma modesta 15ª posição.

Com esse resultado, Dixon lidera o campeonato com 274 pontos, apenas três a mais do que Castroneves, com Sato em terceiro lugar, com 258. Kanaan é o nono colocado, com 203, e Rahal, mesmo com a vitória, é somente o 11º, com 197 pontos.

A etapa de Detroit, a única do calendário da temporada 2017 da Indy com duas provas, será concluída neste domingo, com a realização da segunda corrida.