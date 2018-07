Raikkonen admite ser difícil repetir virada de 2007 Campeão mundial em 2007, quando surpreendeu ao ficar à frente do espanhol Fernando Alonso e do britânico Lewis Hamilton, que eram os principais candidatos ao título, o finlandês Kimi Raikkonen admitiu que suas chances são apenas remotas de repetir aquele feito nesta temporada, mesmo estando em condições semelhantes. Restando quatro corridas para o fim do campeonato, o piloto da Lotus está em terceiro lugar, 48 pontos atrás do líder Sebastian Vettel.