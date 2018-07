Raikkonen celebra terceiro lugar após superar dores O finlandês Kimi Raikkonen precisou usar alguns analgésicos para conquistar neste domingo o terceiro lugar no GP de Cingapura, realizado no circuito de Marina Bay. O piloto da Lotus chegou a ser dúvida para a prova por causa de dores nas costas, que inclusive afetaram o seu desempenho no treino de classificação de sábado, em que ficou apenas na 13ª colocação, mas conseguiu subir ao pódio e celebrou o seu resultado.