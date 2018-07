Raikkonen comemora retorno ao pódio: 'Fizemos o nosso melhor'

O piloto da Ferrari largou na quarta colocação com pneus macios, na primeira troca botou os médios e voltou com os compostos mais rápidos para a parte final da prova. Enquanto isso, Lewis Hamilton e Nico Rosberg fizeram a primeira troca com macios e no final ficaram com os médios.

Kimi colou nas Mercedes na parte final da corrida. Primeiro, contou também com problemas nos freios de Rosberg e assumiu a segunda colocação. Depois começou a tirar a diferença de Hamilton e terminou apenas 3s380 atrás do líder do campeonato.

"É sensacional voltar ao pódio. É um sentimento muito bom, mas nós queríamos estar no topo. A estratégia foi perfeita. Fizemos as opções corretas. Estava satisfeito com o carro. Nas últimas voltas, estava chegando cada vez mais perto do Hamilton, mas a corrida já estava no fim. Precisaria de mais algumas voltas para tentar alguma coisa", comemorou.

Satisfeito com o resultado, Kimi reconhece que a escuderia rival é superior, mas acredita que dará trabalho durante a temporada. "Acho que ainda estamos um pouco atrás da Mercedes, mas em alguns circuitos e em algumas condições podemos ser muito competitivos, especialmente nas corridas. Hoje fizemos o nosso melhor", finalizou.