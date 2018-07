Raikkonen credita 5.º lugar ao desgaste dos pneus

SILVERSTONE - Kimi Raikkonen culpou o desgaste dos pneus pela perda de posições durante o GP da Inglaterra neste domingo. O piloto finlandês da Lotus chegou a ocupar a segunda posição, atrás de Sebastian Vettel, da Red Bull, mas terminou em quinto depois que o alemão da Red Bull abandonou a corrida e houve a entrada do safety car.

"Tentei me segurar no final da corrida, mas com pneus que eram talvez 20 voltas mais gastos do que os de outros pilotos, foi impossível mantê-los atrás", disse Raikkonen. "É uma pena porque a corrida ia bem até então, mantivemos um bom ritmo e parecíamos prontos para uma conquista fácil do segundo lugar", concluiu.

Raikkonen é o terceiro colocado na classificação geral do campeonato, com 100 pontos. O espanhol da Ferrari, Fernando Alonso, é o segundo e soma 111 pontos. O líder é Vettel, com 132 pontos.

"Já faz três corridas que não tivemos o resultado que esperávamos", lamentou o finlandês. "Se conseguirmos ter um pouco mais de sorte e conseguirmos nos livrar de alguns erros, seremos capazes de voltar à frente", comentou.