'Raikkonen deu risada da minha reclamação', diz Vettel

BUDAPESTE - Líder isolado do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel teve que se contentar com o terceiro lugar no GP da Hungria, neste domingo. O alemão chegou a figurar em 2º durante boa parte da corrida, mas no final não conseguiu superar o finlandês Kimi Raikkonen. Além de ter de se conformar com a 3ª colocação, o piloto da Red Bull teve que aguentar o desprezo do rival da Lotus ao fim da corrida.

Ao reclamar de um movimento de Raikkonen, quando tentava fazer uma ultrapassagem na penúltima volta, Vettel ouviu risadas do finlandês. Para o alemão, o rival deveria ter dado mais espaço para a conclusão da passagem. "Eu falei para ele, mas ele apenas deu risada", disse.

"No calor do momento, estava bem apertada a disputa na pista. Eu quase perdi o carro, mas o automobilismo é assim mesmo", minimizou Vettel. Raikkonen fez o mesmo. "Eu sabia que meus pneus ainda estavam bons. Então sabia que ele não poderia me ultrapassar na primeira curva. Mas a curva seguinte era mais complicada. Eu me defendi e depois fui para a direita", justificou o finlandês.

"Eu estava muito perto de Kimi. No fim, estávamos bem rápidos nas últimas duas curvas, mas não pude alcançá-lo nas retas", lamentou o piloto da Red Bull. "Fizemos o que podíamos, mas com certeza poderíamos ter feito um pouco mais hoje. Só queria que a corrida fosse um pouquinho mais longa", disse Vettel.

Vettel e Raikkonen seguem dominando o campeonato. O alemão continua liderando, agora com 172 pontos. O finlandês acumula 134, seguido de perto pelo espanhol Fernando Alonso, que tem 133.